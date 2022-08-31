﻿Balıkesir'e ceviz büyüklüğünde dolu yağdı 

Balıkesir'in Gönen ilçesi Asmalıdere Mahallesi'nde ceviz büyüklüğünde dolu yağışı meydana geldi.

Gönen Asmalıdere kırsal mahallesinde meydana gelen ceviz büyüklüğünde dolu yağışı ve fırtına ile karışık yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kaydetti.

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Bugün Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denilmişti.

Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı uyarıda bulunuldu.

(Kaynak: İHA)