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Balıkesir’de ekmek fiyatı 5 lira oldu

Balıkesir’de ekmek üreticileri, artan girdi maliyetleri sonrasında fiyat güncellemesine gitti. 200 gramlık ekmek bugünden itibaren 5 TL’den satılmaya başlandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 23:19
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Balıkesir’de ekmek fiyatı 5 lira oldu

Balıkesir’de ekmek fiyatı 5 lira oldu
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İHA - Balıkesir’de 200 gramı 4 liradan satılan ekmek fiyatı 5 lira olarak güncellendi.

Ocak ayında 210 gramı 2 liradan satılan ekmekte kasım ayı itibarıyla dördüncü kez fiyat güncellemesi yapıldı.

Balıkesir’deki fırın işletmecileri, en son haziran ayında ekmeğin fiyatını 3 liradan 4 liraya yükseltmişti.

Ocak ayında fiyatı 1,5 liradan 2 liraya çıkan ekmeğin Mart ayında 210 gramı 3 liraya satılmaya başlanmış, 15 Haziran tarihinde de 210 gramdan 200 grama düşürülerek fiyatı 4 lira olarak güncellenmişti.

Balıkesir Fırıncılar Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, 14 Kasım itibarıyla 200 gramlık ekmeğin 5 liradan satılmasına karar verdi.

Fiyat güncellemesinde artan girdi maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.

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