Balıkesir'de evinin balkonundan düşüp öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Yalı Mahallesi Kemal Balıkesir Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanda yaşandı. Balkona çıkan Berker Topçu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü.

AİLESİ DURUMU SAĞLIK EKİPLERİNE BİLDİRDİ

Topçu'nun ailesi, beton zeminde kanlar içinde bulduğu oğlunu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İLK MÜDAHALE SONRASINDA HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Berker Topçu, ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından, burada yapılan müdahalenin ardından Topçu, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİNE RAĞMEN KURTULAMADI

Topçu, hastaneye sevk edildikten sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

POLİS OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatarak, düşüşün nedeni ve olaya ilişkin detayları araştırıyor.