Balıkesir'de feci kaza! Devrilen traktörün altında kaldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de feci kaza! Devrilen traktörün altında kaldı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Yücel Tok (56) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yaylabayır Mahallesi Tahtalı mevkiinde meydana geldi. Yücel Tok'un tarlasına giderken kontrolünü yitirdiği 36 KA 648 plakalı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan Tok, hayatını kaybetti. Tok'un cesedi, kendisinden haber alamayan yakınlarının merak edip, aramaya çıkması üzerine bu sabah bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tok'un cesedi, itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılarak Sındırgı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Balıkesir'de feci kaza! Devrilen traktörün altında kaldı

Balıkesir'de feci kaza! Devrilen traktörün altında kaldı

Son Haberler
Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Mayıs 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları (19 Mayıs 2025)
Ziynet Sali sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu! Sahnede fenalaşmıştı
Ziynet Sali sağlık durumuyla ilgili ilk kez konuştu! Sahnede fenalaşmıştı
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Mayıs 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (19 Mayıs 2025)
Heimlich Manevrası; Hayat kurtarıcı mı, sağlık riski mi? İşin uzmanları anlatıyor
Heimlich Manevrası; Hayat kurtarıcı mı, sağlık riski mi? İşin uzmanları anlatıyor
Türkiye’nin profesyonel avcıları Devrek’te buluştu: İlkler yaşandı!
Türkiye’nin avcıları Devrek’te buluştu!