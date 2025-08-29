Balıkesir’de gebe okulu ilk mezunlarını verdi

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi bünyesinde anne adaylarına yönelik olarak "Gebe Okulu" hizmete açıldı. Üniversite Hastanesi'nde açılan Gebe Okulu, ilk eğitim dönemini başarıyla tamamladı ve ilk mezunlarını verdi. Eğitimlere katılan anne adayları, gebelik sürecinde ihtiyaç duyacakları bilgileri uzmanlardan öğrenerek daha bilinçli ve güvenli bir şekilde doğuma hazırlanma fırsatı buldu.

Anne adaylarının gebelik süreci boyunca ihtiyaç duyabilecekleri bilgi, destek ve rehberliği sağlamak amacıyla kurulan Gebe Okulu; birebir danışmanlık, grup eğitimleri ve kadın sağlığını merkeze alan bütüncül yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Program, gebeliğin her aşamasında doğru ve güvenilir bilgilere erişim imkânı sunuyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mine İslimye Taşkın'ın sorumlu hekimliğinde; Sorumlu Ebe Uzm. Ebe Seda Kayabey Uçar ve Sorumlu Emzirme Hemşiresi Uzm. Hemşire Pınar Öncü Albayrak ile faaliyet gösteren Gebe Okulu, uzman kadrosuyla anne adaylarına güvenli bir destek ortamı sağlıyor.