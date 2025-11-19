Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, gençlik liderleri, gençlik merkezi gönüllüleri ve yurt öğrencileri katıldı.

“Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan” mottosuyla toprakla buluşan fidanları diken gençler, doğayı koruma bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.

Etkinliğe katılan gençler, çevreye katkı sağlamaktan ve anlamlı bir organizasyonda yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.