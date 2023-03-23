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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu. 6 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışına aracılık ettikleri iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı...

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 18:02
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Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu

Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonu. 6 şüpheli yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, bazı kişilerin örgütlü olarak yabancı uyruklu kişileri Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçırmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7'si çocuk, 4'ü kadın 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda ayrıca tekne motoru, şişme bot, el pompası ve 25 litre benzin ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem yapıldı. (AA)

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