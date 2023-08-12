Balıkesir'de hayrete düşüren görüntü. Ateş gökkuşağı görenleri büyüledi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde oluşan ‘ateş gökkuşağı’ görenleri kendine hayran bıraktı.

Balıkesir'de hayrete düşüren görüntü. Ateş gökkuşağı görenleri büyüledi

Editör: Bengü Zorlu

Hava Forum sosyal medya hesabında, 'Ateş gökkuşağı, güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluşan doğa olayıdır. Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelir...' şeklinde paylaşımda bulundu.

Meydana gelen bu nadir doğa olayı, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDİR?

Ateş gökkuşağı, güneş ışığının sirüs bulutlarının içinde yer alan buz kristallerinde kırılması sonucu oluşan doğa olayıdır. Güneş ufuk sıcaklığının 58 derecenin üzerinde olduğu koşullarda meydana gelen ateş gökkuşağı, nadir görünen bir doğa olayıdır. Işık kırılmasının oluşması için sirus bulutlarını oluşturan altıgen buz kristallerinin yere paralel kalın plakalar şeklinde yerleşmiş olması gerekmektedir.

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