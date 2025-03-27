Balıkesir’de ilginç kaza! Park halindeki kamyonun altına girdi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balıkesir’de ilginç kaza! Park halindeki kamyonun altına girdi

Balıkesir’in Karesi ilçesi ilginç bir kazaya sahne oldu. Bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan bir aracın altına girdi. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü ile yanında bulunan 2 yolcu ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün 1. Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. J.F.'nin kontrolünü yitirdiği10 SC 644 plakalı otomobil, park halindeki 10 ARN 191 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Otomobil kamyonun altına girerken, sürücü J.F. ile yanındaki F.G. ve Ş.G. araçta sıkıştı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma başlatıldı.

Balıkesir’de ilginç kaza! Park halindeki kamyonun altına girdi

Balıkesir’de ilginç kaza! Park halindeki kamyonun altına girdi

Balıkesir’de ilginç kaza! Park halindeki kamyonun altına girdi

Balıkesir’de ilginç kaza! Park halindeki kamyonun altına girdi

Balıkesir’de ilginç kaza! Park halindeki kamyonun altına girdi

Balıkesir’de ilginç kaza! Park halindeki kamyonun altına girdi

Balıkesir’de ilginç kaza! Park halindeki kamyonun altına girdi

Balıkesir’de ilginç kaza! Park halindeki kamyonun altına girdi

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