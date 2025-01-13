Balıkesir'de işçi servisi kaza yaptı: 25 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Balıkesir'de fabrika işçilerini taşıyan servis midibüsünde feci bir kaza yaşandı. Kaygan yolda hakimiyetini kuramayıp yoldan çıkan araçta bulunan 25 kişi yaralandı, 4'ünün durumu ağır.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Bandırma-Gönen kara yolu Taştepe mevkisinde meydana geldi. Tekstil fabrikasındaki gece vardiyasından çıkan işçileri taşıyan 10 S 28088 plakalı servis midibüsü, rampadan inerken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak, yoldan çıktı.

Midibüs, yol kenarındaki su kanalına girip, toprak alana çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan 25 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazada 25 işçinin yaralandığını ve hastanelerde tedaviye alındıklarını belirtti.

Balıkesir'de işçi servis midibüsü kaza yaptı: 25 yaralı

Balıkesir'de işçi servis midibüsü kaza yaptı: 25 yaralı

Balıkesir'de işçi servis midibüsü kaza yaptı: 25 yaralı

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