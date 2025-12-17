Balıkesir / Özel Kelkit

Anahtar Parti Altıeylül İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek İYİ Parti saflarına katılan Süleyman Çakır’ın, bu toplu geçiş sürecine öncülük ettiği öğrenildi. Çakır ile birlikte çok sayıda partilinin İYİ Parti’ye katıldı.

Düzenlenen törende, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, yeni üyelere rozetlerini takarak katılımlarından dolayı teşekkür etti. Yörük, yaptığı konuşmada Balıkesir’de İYİ Parti’nin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, “Farklı siyasi görüşlerden gelen yol arkadaşlarımızla birlikte ortak hedefimiz, Balıkesir’e ve ülkemize hizmet etmektir” ifadelerini kullandı.

Programa katılan İYİ Partili İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, İYİ Parti’nin halkın beklentilerine cevap veren bir siyaset anlayışıyla yoluna devam ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından toplu rozet takma töreni gerçekleştirilirken, program hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.