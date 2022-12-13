Balıkesir'de kadınları kaçırarak tecavüz eden çeteye darbe

Kemal Özgüler / Yeniçağ - Balıkesir

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin yaptığı operasyonda ortaya çıkarılan suç iddiaları şok etti.

Edremit KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, adam kaçıran, tecavüz eden, zorla uyuşturucu madde kullandırdığı ileri sürülen bir suç çetesi ortaya çıkarıldı.

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Operasyonda Suç İşlemek Amacıyla Kurulan örgütün lideri ile örgüt yöneticileri ve üyelerinden oluşan 15 şahıs tespit edilerek çalışmalara başlanılmış ve yapılan tespitlerde örgüt liderinin talimatları doğrultusunda örgüt yöneticileri ve üyeleri tarafından liderin de dahil olduğu örgütün, şahısları zorla çiftlik evine götürerek kişileri alıkoyan, şahıslara elektro şok cihazı ile elektrik verilerek eziyet eden ve darp eden, örgüt liderinin ve elemanlarının bayan şahıslarla zorla cinsel ilişkiye girerek Cinsel Saldırıda bulunan, alıkonulan şahıslara zorla uyuşturucu madde kullandıran ve uyuşturucu madde ticareti yapan, örgüt liderinin elemanları ile esnaflara gittiği ve elemanların esnaflara örgüt liderinin selamını ileterek tehdit eden ve esnafların sattığı malzemelerini ve işyerlerini zorla ellerinden alarak gasp eden Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte yönelik olarak çalışmalar devam ederken farklı tarihlerde örgüt üyesi 5 şahıs yakalanarak tutuklanmış ve 13.12.2022 tarihinde düzenlenen örgüt lideri ve kalan örgüt üyelerine yapılan eş zamanlı operasyonda örgüt liderinin de aralarında bulunduğu 8 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, çalışmaların başlangıcından itibaren farklı zamanlarda ve operasyon günü yapılan aramalarda;



14 adet tabanca,

21 adet şarjör,

217 adet tabanca fişeği,

17,2 gr esrar,

13 gram metamfetamin,

15 adet Sentetik Ecza Hap,

6 adet Tüfek

4 adet tüfek Şarjörü

74 adet Tüfek Kartuşu

7 adet Cep Telefonu ve Sim Kartlarına el konulmuş olup şahıslar hakkında adli tahkikat devam etmekte olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."