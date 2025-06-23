Balıkesir'de kahreden kaza! İş insanı ve siyasetçi Murat Ustalı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de kahreden kaza! İş insanı ve siyasetçi Murat Ustalı hayatını kaybetti

Balıkesir'de kahreden bir kaza meydana geldi. Gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, tanınan iş adamı ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Ustalı hayatını kaybetti. Eşi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gece yarısı meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç duvara çarptı. Ayvalık'ın tanınmış iş adamı ve siyasetçisi Murat Ustalı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kabul etti. Eşi Naz Ustalı ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de kahreden kaza! İş insanı ve siyasetçi Murat Ustalı hayatını kaybetti

Kaza, 01.25 sıralarında Cunda - Ayvalık yolu üzerindeki Mithatpaşa Mahallesi 15 Eylül Caddesi'nde meydana geldi.

Balıkesir'de kahreden kaza! İş insanı ve siyasetçi Murat Ustalı hayatını kaybetti

10 US 128 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce bir marketin duvarına, ardından da bir evin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Murat Ustalı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Balıkesir'de kahreden kaza! İş insanı ve siyasetçi Murat Ustalı hayatını kaybetti​​​​​​​

Araçta bulunan Murat Ustalı'nın eşi Naz Ustalı ise sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'de kahreden kaza! İş insanı ve siyasetçi Murat Ustalı hayatını kaybetti​​​​​​​

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası cenaze Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'de kahreden kaza! İş insanı ve siyasetçi Murat Ustalı hayatını kaybetti​​​​​​​

Balıkesir'de kahreden kaza! İş insanı ve siyasetçi Murat Ustalı hayatını kaybetti​​​​​​​

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