Balıkesir'de kan donduran olay! Tapu Müdürlüğü'nde doğurduğu bebeği klozete attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de kan donduran olay! Tapu Müdürlüğü'nde doğurduğu bebeği klozete attı

Balıkesir'de genç yaşta anne olan bir kadın, Tapu Müdürlüğü'nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı. Olaya ilişkin soruşturma başlatan polis kadın ile birlikte iki kişiyi daha gözaltına aldı.

Balıkesir'de genç yaşta anne olan bir kadın, Altıeylül Tapu Müdürlüğü'nün tuvaletinde doğurduğu bebeği klozete attı. Polis genç kadın ile birlikte baba ve babaanneyi gözaltına aldı.

bebekk.webpBalıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Altıeylül Tapu Müdürlüğü'nde dehşet verici bir olay yaşandı. Tapuya gelen genç yaştaki bir kadın, doğum yaparak bebeği klozete bıraktı. Bir vatandaşın bebeği tuvalete girerek görmesi üzerine tapuda çalışan temizlik personeli bebeği klozetten çıkardı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri ve geldiği aracı tespit etti.

Klozetten çıkarılan ve hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede şüpheli kadın ile birlikte iki kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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