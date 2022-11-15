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Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 21:57
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Balıkesir'de karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Balıkesir'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
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Melih Dağdevir idaresindeki 10 AAP 065 plakalı otomobil Balıkesir-Edremit kara yolu İvrindi kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Kasap'a çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi Kasap'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenaze İvrindi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Polisin incelemesinde Kasap'ın yayalara kırmızı ışık yandığı esnada yolun karşısına geçmeye çalıştığı tespit edildi. (AA)

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