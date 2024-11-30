Balıkesir’de kaza yapan araç alev aldı: 2 yaralı

Bandırma-Biga karayolu üzerindeki Denizkent Mahallesi yakınlarında 17 RK 805 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından otomobil alev aldı. Araçtaki Y.K. ve Z.K. isimli iki kişi, kendi çabalarıyla araçtan çıkarak kurtulmayı başardı.

Olay yerine sevk edilen Gönen Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yanan aracı kısa sürede söndürdü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için inceleme yapıyor.