Balıkesir’de kaza:1 ölü, 3 yaralı

Balıkesir’de kafa kafaya çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı.

Balıkesir’de kaza:1 ölü, 3 yaralı

İHA’nın haberine göre, Dursunbey-Kavacık yolu Hacılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 16 NJ 155 plakalı araç ile karşı yönden gelen 10 ACH 219 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Ramazan Oruç, Ahmet Oruç, Şahan Sertdemir hafif yaralanırken, 59 yaşındaki Feride Oruç ağır yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dursunbey Devlet Hastanesine sevk edilirken, ağır yaralanan Feride Oruç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oruç ailesinin Dursunbey İlçe merkezinde ki yakınlarının düğününe katıldığı, sonrasında ise ikamet ettikleri Odaköy Mahallesine hareket ettikleri öğrenildi. Jandarmanın kaza ile ilgili tahkikatı devam ediyor.

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