Balıkesir’de korkunç kaza! Ambulans kaldırıma çarptı: Sağlık çalışanları araçtan yola fırladı

Kaza, saat 05.30 sıralarında Balıkesir-Altınoluk yönünde E-87 kara yolu, Güre Mahallesi Çetin Petrol mevkisinde meydana geldi. Paramedik H.K.’nin (22) kontrolünü yitirdiği 10 ABS 533 plakalı ambulans, kaldırıma çarpıp, sürüklendi. Bu sırada sağlık çalışanlardan biri ambulansın açılan kapısından yola fırladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı görenler yaralıların yardımına koştu. Kazada, sürücü H.K. hafif yaralanırken, ambulansta görevli Acil Tıp Teknisyeni N.A. (37) ve paramedik F.S. (33) ağır yaralandı. Yaralılar çağırılan ambulansla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. N.A. ve F.S.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan, mesailerini tamamlayıp evlerine döndükleri öğrenilen sağlıkçıların yaralandığı kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırıma çarpan ambulanstan bir kişinin yola fırladığı, aracın bir süre sürüklendikten sonra durduğu ardından sürücü H.K.’nın ambulanstan inerek yola savrulan sağlık çalışanına ilk müdahaleyi yaptığı görüldü. Ayrıca görüntülerde ambulanstan inen diğer yaralının emekleyerek ilerlediği bir süre sonra sırt üstü yattığı anlar da yer aldı.