Balıkesir'de korkutan deprem! (23 Ağustos 2025)

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1'lik depremin ardından fay hattında neredeyse her gün kırılmalar devam ediyor. Son olarak 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yaklaşık 13 gün önce Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremde yıkılan bir binanın enkazından 4 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yaşanan depremin ardından, Sındırgı ilçesinde bulunan fay hattında neredeyse her gün kırılmalar yaşanıyor. Bu yaşanan kırılmaların sonucunda Balıkesirli vatandaşlar gün içerisinde 4,5 ve altı depremlerle sarsılıyor.

Son olarak AFAD’dan alınan bilgiye göre bölgede 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 5.2 km olarak ölçüldü.

