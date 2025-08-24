Balıkesir'de korkutan deprem! (24 Ağustos 2025)

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 12.6 km olarak ölçüldü.

Deprem fırtınasının yaşandığı kentte, 5 büyüklüğündeki deprem yurttaşları sokaklara dökerken, kısa bir süre sonra 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı merkezli depremlere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

bakan Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."