Balıkesir'de deprem

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17.25'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3.3 büyüklüğünde ve 9.6 km derinlikte bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 17.25'te Balıkesir'in Gönen ilçesinde 3.3 büyüklüğünde ve 9.6 km derinlikte bir deprem meydana geldi.
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