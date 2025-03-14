Balıkesir’de korkutan kaza: 6 yaralı

Kaynak: İHA
Balıkesir’de korkutan kaza: 6 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Olay, Balıkesir Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi Akçay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 10 S 00531 plakalı işçi servisi ile E.Ç. idaresindeki 10 Y 8730 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, serviste bulunan 5 işçi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

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Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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