Balıkesir'de mermer ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de mermer ocağında göçük: 1 işçi öldü, 1 işçi aranıyor

Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer ocağında kopan kaya parçalarının üstlerine düşmesi sonucu göçük altında kalan işçilerden Ahmet Özmen'in (34) cansız bedenine ulaşıldı. M.D. (55) için çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan maden ocağındaki göçük anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde; maden ocağında göçük olduğunu fark eden Ahmet Özmen ile M.D.'nin kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

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MADEN OCAĞI SAHİBİ: 2 SAAT ÖNCE OLSAYDI FACİA OLABİLİRDİ

Maden ocağının sahibi Ediz Öztürk, olayla ilgili DHA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yaşanan olay nedeniyle üzüntülerini dile getiren Öztürk, "Göçük bizim maden sahamızın sınırında bulunan Alman firmasının daha önce bıraktığı hafriyatların yağan sağanak yağışlar nedeniyle kayması sonucu meydana geldi.

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Bu olay 2 saat önce olsaydı sahada çok fazla işçi olduğundan facia olabilirdi.

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Enkaz altında kalan arkadaşımızı kurtarma çalışmaları devam ediyor. Acımız çok büyük. Bu bir afet" dedi

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