Balıkesir'de mesaiye gittiği hastane yolunda kaza yaptı! Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir'de mesaiye gittiği hastane yolunda kaza yaptı! Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir sürücü mesaiye gittiği hastane yolunda kaza yaptı. Gizli buzlanma sonrası kaza yapan E.S, ve Derviş Hüseyin Durgan, çalıştıkları hastaneye yaralı olarak kaldırıldı. Durgan, yapılan bütün müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay, 2 Ocak 2025 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana geldi. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi sekreter olarak görev yapan iki arkadaş, mesai için aynı otomobille yola çıktı. E.S.'nin kullandığı otomobil, Korozman Kavşağı'nda gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin açılan kapısından düşen Derviş Hüseyin Durgan (29) ağır yaralandı.

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Kazanın ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve iki gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Durgan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Durgan'ın 3 ay önce nişanlandığı, sağlık mesleğinin yanı sıra Emek Tiyatrosu'nda aktif olarak sahne aldığı da öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ederken Durgan'ın cenazesi, 100. Yıl Mahallesi'nde ailesi ve sevenlerinin katılımıyla düzenlenecek törenin ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda defnedilecek.

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