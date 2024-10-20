Balıkesir'de minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 00.30'da sıralarında Altınkum Mahallesi Ülkü Yolu'nda meydana geldi. Hüseyin Yıldırım'ın kontrolünü yitirdiği 10 ALU 102 plakalı minibüs, savrulup, refüje çarparak devrildi. Kazada minibüsteki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Minibüs sürücüsü Hüseyin Yıldırım ve kardeşi Mehmet Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 yaralı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.