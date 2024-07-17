Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir Altıeylül ilçesi kırsal Taşköy ve Tayyipler mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda bugün öğlen saat 12.30 sularında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 helikopter, arazöz, su ikmal araçları ve iş makineleri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan alevlere müdahale ediyor.

DURSUNBEY’DE ÇIKAN YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan, bugün saat 12.00 sıralarında Dursunbey ilçesi yakınlarındaki ormanda da yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü Asarlı Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.