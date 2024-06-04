Balıkesir’de ormanlık alanlar için karar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de ormanlık alanlar için karar

Balıkesir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, kuvvetli rüzgarların bölgede etkili olacağı ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı ifade edilerek tüm orman alanlarına giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Balıkesir Valiliği, meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde yeni bir açıklama yaptı.

Buna göre, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, kuvvetli rüzgarların bölgede etkili olacağı ve bu durumun orman yangını riskini artıracağı duyuruldu.

Açıklama, Balıkesir genelinde tüm orman alanlarına giriş ve çıkışların 31 Ekim 2024'e kadar yasaklandığı ifade edildi.

Yapılan duyuruda Kazdağı Milli Parkı ile ilgili olarak “Kazdağı Milli Parkı sınırlarında belirtilen rotalar dâhilinde Alan Kılavuzu alarak ve alan giriş ücreti ödeyerek; foto safari, jeep safari, botanik gözlemi, Cam Seyir Terası ve seyir noktaları ziyaretleri ile trekking ve benzeri güzergâh organizasyonlarının yapılması tüm yıl boyunca serbesttir. Ayrıca Edremit İlçesi Mehmetalan Mahallesi Yalama Giriş Kontrol Noktası-Sarıkız arasındaki yol güzergahı, Avcılar Mahallesi Kışladağ Giriş Kontrol Noktası - Dereçatı -Ayıkapısı arasındaki yol güzergahı, Kazdağı Milli Parkı Cam Seyir Teras - Ayıkapısı arasındaki yol güzergahı ormana giriş yasak hükümlerine tabi olmayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Valilik, sosyal medya hesaplarından ateşli ve ateşsiz piknik yapılabilecek alanların bilgisini de paylaştı.

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