Balıkesir'de ot yangını

Paşalimanı Mahallesi'nde saat 10.30 sıralarında belirlenemeyen bir sebeple ot yangını çıktı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevlere, ihbarın ardından havadan 2 uçak ve 1 helikopterle, karadan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 araç ile müdahale gerçekleştirildi.

Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ile Belediye Başkanı Burhan Karışık da ot yangını çıkan bölgeye giderek çalışmaları bölgede takip etti. Yangın 2 saat süren çalışmalar sonrası kontrol altına alındı.

Belediye Başkanı Burhan Karışık, 100 dönüm alanın zarar gördüğünü ifade ederek, zamanında müdahale ile alevlerin söndürüldüğünü, yangında bazı zeytin bahçelerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Soğutma çalışmaları devam ederken, Erdek Cumhuriyet Savcılığı tarafından yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.