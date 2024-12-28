Balıkesir'de otomobil çocuğun ayağının üstünden geçti!

Kaynak: İHA
Balıkesir'de otomobil çocuğun ayağının üstünden geçti!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ayağının üzerinden otomobil geçen 11 yaşındaki Enes A. hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Balıkesir Bandırma ilçesinde evinden ekmek almak için çıkan Enes A., yolun karşısına geçmeye çalışırken meydana geldi. Görüş açı minibüs tarafından kapalı olan Enes A., yaklaşan otomobili fark edemedi. F.Ö.'nün (48) kullandığı otomobil, çocuğun sol ayağının üzerinden geçti.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Enes A.'YI Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

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