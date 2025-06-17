Balıkesir'de otomobil ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: İHA
Balıkesir'de otomobil ile çekici çarpıştı: 2 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde sık sık kazaların yaşandığı Korozman Kavşağı'nda bir kez daha trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.F.K. (43) idaresindeki 10 AIV 756 plakalı otomobil, Hava Üssü Kavşağı istikametinden Bursa yönüne seyir halindeyken, Korozman mevkisinde, E.G. idaresindeki 10 AGB 61 plakalı çekici ve buna bağlı 10 AKY 440 plakalı yarı römork karşı şeride geçmeye çalıştığı esnada römorkun sağ kısmına çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazada otomobil sürücüsü M.F.K. (43) ile araçta yolcu olarak bulunan R.S. (64) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, Korozman Kavşağı'nda sürekli kaza meydana geldiğini belirterek, yetkililerden acil çözüm talebinde bulundu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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