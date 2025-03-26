Balıkesir'de otomobil park halindeki kamyonetin altına girdi! Yaralılar var

Balıkesir’in Karesi ilçesinde yaşanan sıra dışı bir trafik kazası, görenleri hayrete düşürdü. Ertuğrul Gazi Caddesi çevre yolunda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yol kenarında park etmiş bir kamyonetin altına girdi.

Kazada araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Karesi ilçesinin işlek noktalarından Ertuğrul Gazi Caddesi’nde meydana geldi. 10 SC 644 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında duran 10 ARN 191 plakalı açık kasa kamyonetin altına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle otomobil, kamyonetin altında sıkıştı. Görgü tanıkları, kazanın ani bir şekilde gerçekleştiğini ve büyük bir gürültüyle çevredekilerin dikkatini çektiğini belirtti.

Olay yerine hızla intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilin içinde mahsur kalan 3 kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaralılar, dikkatli bir operasyonla araçtan çıkarıldı ve 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye sevk etti.

Yaralıların durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgular, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmiş olabileceğini işaret etse de, kesin sebep teknik incelemeler ve tanık ifadeleriyle netleşecek.

Kamyonetin park halinde olması ve kazanın gün ışığında gerçekleşmesi, olayı daha da ilginç kılıyor. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Ertuğrul Gazi Caddesi, Balıkesir’in önemli ulaşım arterlerinden biri olarak biliniyor. Ancak bu kaza, bölgedeki trafik güvenliği önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Yerel halk, yol kenarında park eden araçların ve yoğun trafiğin benzer kazalara davetiye çıkardığını öne sürüyor. Kazanın ardından cadde kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışması tamamlandıktan sonra normale dönüldü.