Balıkesir'de otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, Avcılar Mahallesi Tek Çam bölgesinde F.T. kontrolündeki 10 AGE 577 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sebebiyle takla attı.

Kazayı görenlerin yaptıkları ihbar üzerine kaza bölgesine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde C.Ç.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Otomobilin sürücüsü F.T. ile yanında bulunan H.Ö., S.T. ve Y.A. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olay yerine gelen ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren C.Ç 'nin cenazesi de Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili, ekiplerce harekete geçilerek soruşturma başlatıldı.