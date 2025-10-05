Balıkesir’de "Pati Park" hizmete başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi “Pati Park”ı hizmete açtı. Avlu Yaşam Merkezi’nde 800 metrekarelik alanda oluşturulan park, can dostların gönüllerince enerjilerini atacağı, sosyalleşeceği bir alan olarak hayvanseverlerin hizmetine sunuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, “Sahip Çıkıyoruz, Sahipsiz Bırakmıyoruz” projesi kapsamında, bin 436 sokak hayvanı yeni yuvalarına kavuştu. “Balıkesirimizdeki her can bizim kıymetlimizdir” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde Can Dost Mobil Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı’nın yanı sıra Hayvan Ambulansı da kentteki sokak hayvanlarına şifa dağıttı.

Belediye son olarak Avlu Yaşam Merkezi’nde Pati Park’ı hayata geçirdi.

"BALIKESİR’İMİZDE HER CAN BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Pati Park"a ilişkin şunları kaydetti:

“Balıkesir güzel insanların şehri. Bizim şehrimizde sevgi, saygı, merhamet çok önemlidir. İnsanlar kadar sokaktaki, evlerimizdeki patili dostlarımıza da sevgimiz, saygımız vardır. Biz bu yaşamı tüm canlarımızla paylaşıyoruz. Dolayısıyla hizmetlerimizde de can dostlarımızı çok önemsiyoruz. Onların en iyi şartlara sahip olması için projeler geliştiriyoruz. Patili Park da çok önemsediğimiz projelerimizden biri. Doğayla iç içe yemyeşil alanda can dostlarımız gönüllerince eğlenebilecek. Vatandaşlarımız rahatlıkla burada can dostlarıyla birlikte vakit geçirebilecekler. Balıkesirimizde her can bizim için çok değerli. Ben 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü kutluyor, can dostlarımız için hizmetlerimizi aralıksız sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum.”

Avlu Yaşam Merkezi’nde açılan ve yaklaşık 800 metrekare alanı bulunan Pati Park'ta hayvanların oyun oynayabilecekleri, rahat hareket edebilecekleri sosyal donatılar ve parkurlar yer alıyor. Evcil dostlarını bu alana getiren vatandaşlar, şehrin trafiğinden ve yoğunluğundan uzakta doğayla iç içe keyifli zaman geçirebilecekler.