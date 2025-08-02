Balıkesir’de polisten 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Balıkesir’de polisten 3 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri 3 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir'de Narkotik Şube Müdürlüğü polisleri 3 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu düzenledi. Polis ekipleri operasyonda 5 bin 200 adet sentetik ecza hapı ve 0,96 gram kokain ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafında yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli şahısta yapılan aramalarda 5 bin 200 adet sentetik ecza hapı ve 0,96 gram kokain ele geçirdi. Operasyonda yakalanan 3 şahıs hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan işlem başlatıldığı açıklandı.

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