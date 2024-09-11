Balıkesir'de sağanak ve fırtına. Yollar göle döndü

Kaynak: DHA
Balıkesir'de sağanak ve fırtına. Yollar göle döndü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, sağanak ve fırtına etkisini gösterdi. Fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri karaya vururken, cadde ve sokaklar göle döndü.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, sağanak ve fırtına etkisini artırdı. Fırtına sebebiyle balıkçı tekneleri karaya vururken, cadde ve sokaklar göle döndü.

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Marmara Bölgesi'nde etkisini gösteren fırtına ve sağanak, Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde 20 dakika boyunca etkisini gösteren sağanakta, cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Sürücüler, trafikte ilerlemekte zorlanırken, maddi hasarlı kazalar da yaşandı.Saatteki hızı 72 kilometreye ulaşan lodos sebebiyle bazı balıkçı tekneleri de karaya vurdu. Meteoroloji yetkilileri, yağışın yarın da süreceğini açıkladı.

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