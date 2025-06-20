Balıkesir'de şarkılarla dolu bir gece

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Balıkesir'de şarkılarla dolu bir gece

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği konserde sanatçılar, Avni Anıl’ın bestelerini seslendirdi. Ertesi gün gerçekleşen "Hicaz Akşamı" konseriyle de sanatseverler keyifli bir akşam geçirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kültür ve sanat etkinliklerine hız verdi. Bu kapsamda Türk Sanat Müziği sanatçısı Avni Anıl’ın eserleri, usta sanatçılar tarafından seslendirildi. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde gece boyunca konuklar, ünlü bestekâr Avni Anıl’ın birbirinden güzel eserlerine hep bir ağızdan eşlik ettiler.

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Dün yine Avlu Kongre'de gerçekleşen "Hicaz Akşamı" konserinde de Türk müziğinin unutulmaz eserleri hayat buldu. İki gün boyunca düzenlenen konserlerde müzikseverler, keyifli anlar yaşadı. Büyükşehir’in konser programlarının yaz boyunca devam edeceği bildirildi.

"ETKİNLİKLERİN ARTMASI ŞEHRİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GELİŞME"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin tamamen öz kaynaklarıyla ücretsiz olarak düzenlediği konserler dolayısıyla çok mutlu olduklarını söyleyen sanatseverler, konser boyunca tüm şarkılara eşlik etti. Bu tür etkinliklerin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın sayesinde arttığını dile getiren vatandaşlar, "Ailemizle birlikte konserlere ve düzenlenen çeşitli etkinliklere katılıyoruz. Bu sayede hem ücretsiz hem de dolu dolu programlarla zamanımızı güzel bir şekilde değerlendirebiliyoruz. Bu konserlerin ve etkinliklerin artması şehrimiz için çok önemli bir gelişme" dedi.

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