Balıkesir’de silah operasyonu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir’de silah operasyonu

Balıkesir'in Havran ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla adli makamlardan alınan arama kararıyla üç ayrı adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda bir adet 7,65 Pietro Beretta marka ruhsatsız tabanca, üç adet şarjör, yirmi iki adet 7,65 çapında tabanca fişeği, iki adet ruhsatsız tüfek ve elli beş adet dolu tüfek kartuşu ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlemler başlatılırken, emniyet güçlerinin suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla süreceği bildirildi.

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Balıkesir’de silah operasyonu

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