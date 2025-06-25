Balıkesir'de sit alanına defin gerginliği! Cumhurbaşkanlığı'dan onay

Cerrahi tarikatının önemli isimlerinden Sadettin Kılıç'ın cenazesi, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan Muhyiddin-i Rumi Türbesi'ne defnedilmek istendi.

Bu talep gerginliğe neden olurken CHP'li Burhaniye Belediyesi tarafından reddedildi. 88 yaşında hayatını kaybeden Kılıç'ın uzun yıllar Burhaniye'deki Kocacami'nde imamlık yaptığı biliniyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN ONAY

Yaşanan gerginliğin ardından Kaymakamlık ve İl Emniyet Müdürlüğü devreye girerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vekalet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen izin üzerine Sadettin Kılıç'ın cenazesi türbe bahçesine defnedildi.

Sadettin Kılıç

Yaşanan gerginliğin ardından bölgeye Burhaniye Kaymakamlığı'na vekalet eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş gelerek sorunun çözümü için girişimlerde bulundu.

Kaymakam Odabaş ile birlikte Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit de olay yerine gelerek CHP'li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile görüştü.

Defin işlemleri esnasında türbe çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

OĞLUNDAN AÇIKLAMA: BELEDİYE DİRENDİ

Sadettin Kılıç’ın büyük oğlu Cemalettin Kılıç yaptığı açıklamada, "Babamız Burhaniye’ye manevi şahsiyet olarak damgasını vurmuş bir kişidir. 65 senedir Burhaniye’ye hizmet eden bir şahsiyettir. Bize de vasiyet etti. Defnetmek istediğimiz yer, çocukluğumuzun geçtiği, onun da 50 yıl yaşadığı evin yanıdır. 22’sinde kaymakamlığa dilekçeyle başvurduk. Bugün saat 14.30’da Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bilgisi geldi. Ancak Burhaniye Belediye Başkanı bu yerin belediyeye ait olduğunu söyleyerek izin vermek istemedi. Kaymakamımız ilgili kanunu okudu, ancak yine de belediye direndi. İl Emniyet Müdürümüz de geldi, vali bey tarafından asayişin sağlanması için görevlendirilmişti. Belediye başkanının tutumu halkla belediye çalışanlarını karşı karşıya getirdi. Polis olmasa büyük bir arbede çıkabilirdi. Şükür ki sabırla bekleyerek bu defin işlemini gerçekleştirdik" dedi.

"ALAN BELEDİYE MÜLKİYETİNDE"

Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, türbenin bulunduğu alanın belediye mülkiyetinde olduğunu ve meclis kararı olmadan böyle bir defin işlemine izin verilemeyeceğini ifade etti.