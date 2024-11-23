Balıkesir’de su baskınında mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA
Balıkesir’de su baskınında mahsur kalan sürücüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle yan yolda oluşan su baskınında aracında mahsur kalan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada su baskınları yaşandı. İzmir Çanakkale Yolu KİPA AVM mevkisinde yan yolda ilerleyen bir otomobil, su baskınının ortasında kaldı. Sürücünün mahsur kaldığının ihbar edilmesi sonrasında bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğinden ekip sevk edildi. Yaklaşık yarım metre su içinde kalan otomobile ulaşan ekipler merdiven ile kaldırıma köprü kurarak sürücüyü mahsur kaldığı yerden kurtardı. Bölgede yaşanan su baskınları nedeniyle birçok sürücü de zor anlar yaşıyor.

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