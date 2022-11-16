16 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen suç örgütü operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Örgüt mensuplarının dolandırıcılık, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlara karıştığı tespit edildi.

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 22:23
Takip Et

Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı

Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
+
Aa
-

Polis ekipleri, örgüt kurarak kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak, dolandırıcılık, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri iddia edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

Ekipler, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesinde 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde, 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 15 cep telefonu, çok sayıda sim kart ve hafıza kartı ele geçirdi.

15 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
1
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿3. Dünya Savaşı her an çıkabilir! Polonya’ya füze düştü, 2 kişi hayatını kaybetti
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
2
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den çok konuşulacak ‘Saray’ kulisi: Erdoğan kaybetme ihtimalinin farkında ama...
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
3
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Giyim devi iflas etti. Binlerce kişi işsiz kaldı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
4
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Polonya 4. maddeyi devreye koydu! NATO’dan acil toplantı
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
5
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Mezunları en çok pişman eden bölümler açıklandı. Listede 10 meslek yer aldı
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
6
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
﻿Bugüne kadar yüzlerce kadınla birlikte yaşayan dünyaca ünlü çapkın, işin reçetesini verdi. Erkekler bu adamı çok kıskanıyor
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
7
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
﻿AYM izin verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Süleyman Soylu'ya kötü haber
﻿Park halindeki halk otobüsü yandı
﻿Park halindeki halk otobüsü yandı
﻿Park halindeki halk otobüsü yandı
﻿Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
﻿Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
﻿Balıkesir'de suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı
﻿Rus ekonomisi resesyona girdi
﻿Rus ekonomisi resesyona girdi
﻿Rus ekonomisi resesyona girdi
﻿İsrail'de trafik kazası: 7'si İsrail askeri 10 kişi yaralandı
﻿İsrail'de trafik kazası: 7'si İsrail askeri 10 kişi yaralandı
﻿İsrail'de trafik kazası: 7'si İsrail askeri 10 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.