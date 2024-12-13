Balıkesir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

Kaynak: DHA
Balıkesir'de tartıştığı kişiyi bıçakla öldürdü

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ersin S. (68), tartıştığı Fuat Y. (46) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.O

Balıkesir'in Erdek ilçesinde Ersin S. (68), tartıştığı Fuat Y. (46) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Erdek ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fuat Y. ile Ersin S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Fuat Y., yanında bulunan bıçakla Ersin S.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ersin S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Fuat Y. jandarma ekiplerine teslim olurken, Ersin S.'nin cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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