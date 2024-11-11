Balıkesir’de tek taraflı trafik kazası

Kaynak: İHA
Balıkesir’de tek taraflı trafik kazası

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tek taraflı trafik kazasında aynı aileden olan 6 kişi yaralandı.

Yaşanan trafik kazası, sabaha karşı Altıeylül ilçesi Çevreyolu İzmir istikameti Yağcı Otomotiv önünde tek taraflı olarak meydana geldi.Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 ve İtfaiyeyi aradı. Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından kazaya müdahale edildi. ​​​​​​​İtfaiye ekipleri araçta sıkışan aynı aileden 6 kişiyi kurtarmak için büyük çaba gösterdi. İ. E. G. , A. G. , Z. G. , H. E. G. , H. S. G. , A. A. G. isimli vatandaşları yaralı şekilde sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
AUZEF güz dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü
Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı
Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı
Mirketler hakkında 25 ilginç bilgi
Mirketler hakkında 25 ilginç bilgi