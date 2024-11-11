Balıkesir’de tek taraflı trafik kazası

Yaşanan trafik kazası, sabaha karşı Altıeylül ilçesi Çevreyolu İzmir istikameti Yağcı Otomotiv önünde tek taraflı olarak meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar hemen 112 ve İtfaiyeyi aradı. Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği personelleri tarafından kazaya müdahale edildi. ​​​​​​​İtfaiye ekipleri araçta sıkışan aynı aileden 6 kişiyi kurtarmak için büyük çaba gösterdi. İ. E. G. , A. G. , Z. G. , H. E. G. , H. S. G. , A. A. G. isimli vatandaşları yaralı şekilde sıkıştıkları yerden çıkarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.