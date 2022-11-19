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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların evlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 10:35
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Balıkesir'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara operasyon

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 6 şüphelinin ikametlerine yapılan baskında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Bandırma İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramada; 1.285 gram kubar esrar, 113 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 6 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 12.000 TL ele geçirilmiştir. Olaya karışan 6 şüpheli yakalanmıştır. Yakalanan 6 kişi hakkında işlem başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

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