Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM birimlerince yapılan saha çalışmalarında, Ayvalık ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda; 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 27 adet 7.65 mm fişek, 43 adet 9 mm fişek, 18,90 gram Esrar maddesi, 21 adet cinsel ürün, 7 kilo 600 gram nargile tütünü, 90 adet sigara kağıdı ele geçirildi. Konuyla ilgili S.K. hakkında adli işlemlere başlanıldı.

