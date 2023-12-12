Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM birimlerince yapılan saha çalışmalarında, Ayvalık ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda; 2 adet 7.65 mm tabanca, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 27 adet 7.65 mm fişek, 43 adet 9 mm fişek, 18,90 gram Esrar maddesi, 21 adet cinsel ürün, 7 kilo 600 gram nargile tütünü, 90 adet sigara kağıdı ele geçirildi. Konuyla ilgili S.K. hakkında adli işlemlere başlanıldı.

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