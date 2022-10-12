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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 04:16
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
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İlçede, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik istihbari çalışmalar sonucunda 7 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyen jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından 10 adrese operasyon düzenledi.

İkametlerde yapılan aramalarda 55 gram uyuşturucu madde, 33 sentetik uyuşturucu hap, 14 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, 8 fişek, av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 9 bin 800 lira ile uyuşturucu satış notlarının bulunduğu bir defter ele geçirildi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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