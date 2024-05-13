Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir’de jandarma ekiplerinin 2 ilçede 2 araca yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan uyuşturucu tacirlerinden biri tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari denetimler sonucunda, Karesi ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 2 arabaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Jandarmanın yaptığı operasyonda 102 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretine karışan 6 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen tacirlerden 2'si hakkında adli kontrol tedbir kararı, bir şahıs hakkındaysa tutuklama kararı verildi.

aw203239-01.jpg

aw203239-02.jpg

Son Haberler
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi Yerel Haberler
Azgın boğa rakibinden kaçıp hakemi ezdi
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu Yaşam
Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu
Kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Kaçak sigara operasyonu
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi Spor
Arda Güler Ancelotti'yi şaşkına çevirdi
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e çıktı Dünya
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e çıktı
Kar Muş’u esir aldı Gündem
Kar Muş’u esir aldı
Ödüllü aşçıların her zaman denediği yöntem. Mercimek çorbasına lezzet katan 10 teknik Yemek Tarifleri
Ödüllü aşçıların her zaman denediği yöntem. Mercimek çorbasına lezzet katan 10 teknik