Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari denetimler sonucunda, Karesi ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik 2 arabaya yönelik operasyon gerçekleştirdi. Jandarmanın yaptığı operasyonda 102 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretine karışan 6 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen tacirlerden 2'si hakkında adli kontrol tedbir kararı, bir şahıs hakkındaysa tutuklama kararı verildi.