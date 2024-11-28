Balıkesir'de uyuşturucuya darbe! Operasyonda 18 kişi yakalandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, yapılan çalışmalarda Edremit ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda 8 ikamete eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 69 sentetik uyuşturucu hap, 5 gram metanfetamin, 5 gram skunk tohumu, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 1 şarjör ve bu tabancaya ait 5 mermi ile 1 kesici alet ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 18 şüpheli haklarında adli işlem başlatıldı.