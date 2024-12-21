Balıkesir'de yağ krizi!

Balıkesir'in Edremit Körfezi yöresinde fabrikaların bahçeleri zeytin kasaları ile dolarken, yağ çıkışlarının düştüğü belirtildi.

Üretici Rukiye Köse, "3 aydan beri zeytine gidiyoruz. Zeytinde yevmiyeler çok yüksek. İş de olmuyor. Kuraklıktan zeytinler büyümedi, kasadan düşüyor. Zeytinlerimizden 10 kiloda, 15 kiloda 1 kilo yağ çıkıyor" dedi. Oğulcan Orhon da, "Para kazandırmıyor. Hep içerden gidiyor. Memnun değiliz. Yağmurlar zaten bu sene yağmadı. Randımanlar çok kötü. 8 kiloda 9 kiloda buluyoruz. Tayfa parası aldı başını gidiyor. Tariş fiyat açıklamadı. 100 liradan veriyoruz yağları. Şikayetçiyiz bundan ama yapacak bir şey yok" diye konuştu.

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Destek beklediklerini anlatan Nadir Uygun ise, "Bu sene işimiz zor. Yağmur yağmadı. Kurak gitti. Randımanlar çok bozuk. Fiyatlar düşük. İşçilik maliyetleri yüksek" dedi.