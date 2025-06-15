Balıkesir’de yangın!

Kaynak: İHA
Balıkesir’de yangın!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meralık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meralık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Karakaya Mahallesi'nde saat 17.45 sıralarında bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgenin ormana yakın olması nedeniyle Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Rüzgarın artması ve alevlerin ormana yaklaşması sonrası Balıkesir'den havalanan helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekipler alevlerin ormana sıçramaması için yoğun şekilde çalışmaları sürdürüyor.

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