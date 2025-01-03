Balıkesir'de yangın faciası! 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 3 araç ve 11 personelle yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Zahide Demirel'in cesedi bulundu.

Demirel'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.