Balıkesir'de yangın faciası! 74 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 4 katlı apartmanda çıkan yangında 74 yaşındaki Zahide Demirel hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Altınkum Mahallesi Körfez Caddesi'ndeki apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

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Alevleri görenlerin ihbarı üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, 3 araç ve 11 personelle yangına müdahale etti.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde yapılan incelemede Zahide Demirel'in cesedi bulundu.

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Demirel'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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